Alpini, cena degli Auguri di Natale a Sordevolo

Nella serata di ieri, sabato 10 dicembre, presso la sede del Gruppo Alpini di Sordevolo si è tenuta la cena di fine anno per gli Auguri di Natale. I graditi ospiti, di svariate età, hanno potuto gustare un menù tipicamente tirolese a base di insalata di cavolo, canederli allo speck in brodo, stinco affumicato con patate e strudel di mele. “Il gruppo – spiegano le penne nere - ringrazia tutti i partecipanti e il sindaco Alberto Monticone per la loro presenza.