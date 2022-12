Vittoria in trasferta per la SPB Ilario Ormezzano Sai, archiviata la pratica Acqui Terme

Buona prestazione per i ragazzi di coach Carlos Di Lonardo, che vincono per 3 a 0 contro Acqui Terme. Trasferta lunga che poteva comportare qualche difficoltà, sia per il momento di sfortuna dal punto di vista fisico della squadra, sia perché si giocava contro una squadra di bassa classifica ma molto combattiva.

“Siamo contenti del risultato ottenuto - dice lo schiacciatore Andrea Scardellato -. Non siamo in formissima dal punto di vista fisico e poteva essere una partita difficile. Abbiamo fatto tutto come dovevamo fare e siamo riusciti a portare a casa tre punti importantissimi per la classifica. Ora aspettiamo Novara al Forum, per concludere il girone d’andata di bellezza con una grande cornice di pubblico.” Ancora due punti separano la SPB Ilario Ormezzano Sai dall’inseguitrice Lasalliano, che continua a vincere e a stare col fiato sul collo ai nostri ragazzi. Si prospetta un campionato pieno di emozioni.

Pallavolo Acqui Terme - SPB Ilario Ormezzano Sai 0-3

Parziali: 10-25; 17-25; 20-25.

Tabellino: Cravera 12, Debenedetti 9, Frison E. 4, Marchiodi 6, Scardellato 9, Ricino 3, Sganzetta 1, Ujkaj 1. Libero Vicario. NE: Brusasca, Gallo.