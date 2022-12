Rugby, buon pari per Biella contro I Centurioni

Alla vigilia, il confronto tra I Centurioni e Biella Rugby faceva presuppore ad un sano confronto basato su sana competizione, tanta amicizia e buoni sentimenti. Sportellate per ottanta minuti è stata la dura realtà. Un confronto molto ruvido, durante il quale nessuna delle due compagini è riuscita ad esprimere al meglio le proprie qualità e che di fatto non ha soddisfatto nessuno, neppure per il risultato finale che determina un perfetto equilibrio: 24-24.

Partenza con il botto per Biella che vede assegnato il kick off al coin toss. Benettin calcia, I Centurioni ricevono, ma con poca sicurezza. Nel tentativo di aprire il gioco, si inserisce Travaglini di rincorsa, ruba l’ovale e segna la prima meta gialloverde. È il 1’, Susperregui trasforma. I padroni di casa suonano la carica e si fanno pressanti. Costringono Biella a difendere e al 7’ rimediano un penalty di fronte ai pali che sfruttano egregiamente. Tanto Centurioni e poco Biella per una decina di minuti, fatta eccezione per una brillante intuizione di Ramaboea non andata a buon fine. Al 20’ arriva la marcatura pesante non trasformata per i Centurioni che passano in vantaggio 8-7. A risolvere, temporaneamente, uno spettacolare Ramaboea. Azione che parte con Biella in difesa. Touche per I Centurioni e maul che avanza. Si ferma, inizia il multifase, Biella prende il possesso. Il centro gialloverde vede il buco e parte al galoppo braccato dagli avversari. Assist su Travaglini che rocambolescamente restituisce l’ovale al compagno pochi metri prima del finale alla bandierina. Trasformazione difficile, ma Benettin non sbaglia e il primo tempo si chiude in vantaggio per Biella 8-14.

Nella ripresa, i bresciani continuano a mettere pressione. Trovano un’altra touche nei ventidue biellesi e quando si forma la maul in avanzamento, l’arbitro ravvede un’azione scorretta nella difesa biellese ed assegna meta tecnica agli avversari che guadagnano un nuovo vantaggio di un solo punto. Rolling maul vincente per Biella al 63’. Segna Romeo, trasforma Benettin. Biella è nuovamente davanti, un vantaggio destinato a durare poco. Due falli difensivi regalano a I Centurioni la possibilità di andare ai pali, seppur da lontano, per due volte e il cecchino Muzzi non sbaglia un colpo. Al 28’ è nuovamente parità: 21-21. Fallo difensivo anche per I Centurioni all’interno dei propri ventidue. Benettin va ai pali, e centra l’ennesimo sorpasso: a due minuti dalla fine lo score segna 21-24. I Centurioni spingono sull’acceleratore, si portano nei ventidue avversari e rimediano due vantaggi consecutivi. Scelgono quello a loro più favorevole, proprio di fronte ai pali, per centrare il pareggio.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Usciamo dal campo dei Centurioni con un pareggio, al termine di una partita che potevamo portare a casa. Siamo parzialmente soddisfatti anche se sul piano del gioco, non siamo mai riusciti ad esprimere il massimo. Parzialmente soddisfatti anche sul piano del gioco, ci sono stati tanti errori individuali, ma anche di squadra. In diverse occasioni potevamo posizionarci meglio per essere pronti a sfruttare gli spazi che spesso i Centurioni ci hanno lasciato. Dal punto di vista fisico è stata la partita più dura dall’inizio del campionato. Comunque torniamo non sconfitti da un campo molto difficile sul quale, per ora, nessuno è riuscito a vincere. Apprezzo il massimo impegno profuso da parte dei ragazzi, tra i quali secondo me il giovane Mondin è emerso. Tanti placcaggi, ogni settimana un crescendo”.

Campionato di Serie A, VII Giornata

I Centurioni v Biella Rugby 24-24 (8-14)

Marcatori: p.t. 1’ m. Travaglini tr. Susperregui (0-7); 7’ c.p. Bronzini (3-7); 20’ m. Scheepers n.t. (8-7); 35’ m. Ramaboea tr. Benettin (8-14). s.t.: 8’ meta tecnica per I Centurioni (15-14); 13’ m. Romeo tr. Benettin (15-21); 15’ c.p. Muzzi (18-21); 18’ c.p. Muzzi (21-21), 28’ c.p. Benettin (21-24); 79’ c.p. Muzzi (24-24).

I Centurioni: Alegiani; Parrino, Pratichetti (67’ Belotti), Casini (48’ Muzzi), Russo; Bronzini, Del Valle (61’ Gazzoli); Marcellan, Berardi, Suttor; Scheepers, Seye (48’ Zanatta); Montilla (73’ Florio), Bonanni (67’ Pilani), Saccà. Non entrati: Corso. All. Marchiori

Biella Rugby: Foglio Bonda; Braga, Ramaboea, Benettin, Travaglini; Susperregui (21’ Laperuta) (44’ Sciarretta), Besso; Haedo, Perez, Mondin (50’ Righi); G. Loretti, Panaro (cap.); Vaglio Moien (73’ Chaabane), Braglia (41’ Romeo), Panigoni (74’ Vecchia). Non entrati: L. Loretti e Martinetto. All. Benettin

Arb. Sgardiolo (Rovigo) Cartellini: al 39’ giallo a G. Loretti (Biella Rugby); 57’ giallo a Bronzini (I Centurioni) Calciatori: Bronzini (I Centurioni) 1/2; Susperregui (Biella Rugby); 1/1; Muzzi (I Centurioni) 3/3; Benettin (Biella Rugby)

Note: Campo sintetico, Circa 300 spettatori presenti Punti conquistati in classifica: I Centurioni 2, Biella Rugby 2 Player of the Match: Marcellan (I Centurioni)

Campionato Maschile Serie A – Girone 1 – Giornata 9: Asd Rugby Milano – Parabiago 22-21; Pro Recco – Cus Genova 20-18; Rugby Parma – Rugby Noceto 15-16; I Centurioni - Biella Rugby 24-24; VII Rugby Torino – Amatori Alghero 21-6.

Classifica. Rugby Parabiago punti 31; Noceto Rugby 31; I Centurioni 29; Cus Milano 24; VII Rugby Torino 22; Rugby Parma 20; Biella Rugby 19; Amatori Alghero 16; Asd Milano 14; Cus Genova 6; Pro Recco 5.