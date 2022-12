Rebecca Tarlazzi 15 volte campionessa del mondo ospite dell’ Asd Skating Biella

Quest’anno, ospite d’onore dello spettacolo di Natale organizzato dall’asd Skating Biella per giovedì 22 dicembre alle ore 19,30 al Palapajetta in via Pajetta 49 a Biella con ingresso libero (non è necessaria nessuna prenotazione) sarà la regina indiscussa del pattinaggio artistico Rebecca Tarlazzi.

L’atleta bolognese é considerata una leggenda del pattinaggio artistico mondiale, ha iniziato a pattinare quando aveva solo 3 anni e da allora ha conquistato numerosissimi titoli italiani, europei e ben 15 titoli mondiali; nel novembre di quest’anno, in Argentina, al temine sia della sua gara di singolo che quella in coppia con Luca Lucaroni, nelle tribune è scoppiato il pandemonio, una standing ovation che fu il preludio per il prestigiosissimo riconoscimento di cittadinanza onoraria di Buenos Aires.

Già lo scorso anno abbiamo invitato una star mondiale del pattinaggio artistico: Giada Luppi (classificatasi seconda ai campionati mondiali di quest’anno), quest’anno però, visti i prestigiosi titoli portati a casa dalle nostre atlete nella passata stagione (4 titoli nazionali Msp ed 1 titolo nazionale Uisp), dei riconoscimenti ricevuti da parte del Comune di Biella, del crescente numero di iscritti (siamo ormai a più di 50 atleti), di aver svolto 3 tappe regionali proprio al Palapajetta portando in terra laniera oltre 1200 spettatori, abbiamo pensato che il pattinaggio artistico a rotelle, troppo spesso, ed erroneamente è considerato uno sport “minore” rispetto ai soliti sport blasonati e pubblicizzati, abbiamo quindi deciso di superare noi stessi e di portare nella nostra città un’atleta che non ha eguali in tutto il mondo, spiega il presidente dell’asd Skating Biella.

Quest’anno l’asd Skating Biella porterà in scena “il Piccolo Principe”, capolavoro senza età dell’autore francese Antoine de Saint- Exupéry, che ci insegna un’importante lezione sul vero amore e ci ricorda che spesso quando ci sentiamo soli, in realtà siamo sempre circondati da qualcuno o da qualcosa che può renderci felici: la scelta del tema non è stata casuale, ma studiata dagli allenatori in modo da far arrivare, dopo questi anni bui, un vero messaggio di amore e di fratellanza. Durante lo spettacolo sarà possibile ammirare la pluri campionessa mondiale che si esibirà sia nel programma short che long che l’hanno portata, anche quest’anno, sul gradino più alto del mondo, i nostri atleti del primo corso (la maggior parte di loro ha iniziato a pattinare solo da alcuni mesi) che porteranno in pista ben 4 pezzi, le atlete del gruppo agonismo che si metteranno in mostra con pezzi singoli, in gruppo ed in coppia ed insieme ripercorreremo le pagine de “il Piccolo Principe” accompagnati dal principe, dall’aviatore, dalla rose e da tutti gli altri protagonisti, e nonostante “non si vede bene che con il cuore, l’essenziale non è visibile agli occhi” in questo caso potrete ammirare uno splendido spettacolo!