Elisa Montangero e Guglielmo Sangiorgi, due giovani allenatori per Bi Roller

Due giovani biellesi accrescono le competenze didattiche per insegnare lo sport ad alto livello. In questi giorni Elisa Montangero e Guglielmo Sangiorgi, tesserati ASD BI Roller Pattinaggio Biella, ex atleti del pattinaggio velocità che da qualche anno hanno avviato la carriera di maestri e allenatori, hanno conseguito il brevetto di Allenatori di Pattinaggio Corsa in seguito ad un corso di formazione federale Siri Fisr che si è svolto nella prima parte online a fine novembre per concludersi con una sessione di 3 giorni in presenza a Riccione.

Sabato sera, in seguito all’esame conclusivo, hanno ottenuto il brevetto. Elisa Montangero che era già in possesso del titolo di Maestro di Pattinaggio e Maestro Roller ha conseguito il 1° livello di Allenatore di Pattinaggio Corsa. Guglielmo Sangiorgi che era in possesso di titoli di Maestro di Pattinaggio, Maestro Roller e Allenatore di 2° livello ha conseguito il 3° livello di Pattinaggio Corsa aggiudicandosi il brevetto con il massimo dei voti e potendo vantare di essere il più giovane allenatore d’Italia in possesso della massima qualifica. Complimenti ai nostri ragazzi che si dedicano con passione all’insegnamento a bambini e ragazzi di un bellissimo sport.