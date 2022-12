Bonprix TeamVolley rischia ma passa al tie break all'ultimo

Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, quella di ieri sera in terra pavese è la terza vittoria nelle ultime cinque partite disputate dal bonprix TeamVolley nel campionato nazionale di Serie B2.

A guardare lo stesso bicchiere, ma mezzo vuoto, il successo biancoblù al termine di un rocambolesco tie-break lascia un po' di amaro in bocca per aver perso un punto importante sul lungo e irto cammino verso la salvezza.

Contro il fanalino di coda Certosa Volley ASD, formazione che non ha ancora mai vinto un match dall'inizio della stagione, capitan Alessia Diego e compagne hanno rischiato di concedere alle avversarie il primo successo, quando nelle battute finali del quinto set hanno lasciato alle padrone di casa due match ball, che poi, fortunatamente, sono riuscite ad annullare, andando a chiudere 18-16 e conquistando due dei tre punti in palio.

L'inizio con il freno a mano tirato ha fatto infuriare lo staff biellese che ha cercato tutti i correttivi possibili per rimettere la gara sui binari giusti. Dopo aver perso la prima frazione 25-16, il bonprix TamaVolley ha ingranato la marcia giusta aggiudicandosi abbastanza agevolmente sia il secondo (25-20) che il terzo set (25-23).A quel punto, con l'inerzia a favore, ci si aspettava che le ragazze di coach Fabrizio Preziosa chiudessero il conto per racimolare la posta piena, ma dall'altra parte della rete, il sestetto pavese non ha fatto sconti, vendendo cara la pelle, e andando a pareggiare il conto dei parziali, portando l'incontro al tie-break.

«Non è stata una partita facile - ammette coach Fabrizio Preziosa -, anche se per come è andata in alcuni momenti, tutti quanti noi ci aspettavamo di portare a casa i tre punti in palio. Però, poi, il campo non sempre permette di giocare così, in scioltezza, contro un avversario che fondamentalmente non ha niente da perdere e che a dispetto della classifica deficitaria ha delle caratteristiche importanti, essendo una squadra giovanile con due individualità offensive di altissimo livello, per quanto ancora con diversi errori nelle mani. Dopo aver perso male il primo set, c'era il rischio che le ragazze potessero subire un pesante contraccolpo psicologico, invece siamo riusciti a rimettere subito le cose a posto, iniziando a ridurre il nostro numero di errori. Poi siamo riusciti a complicarci di nuovo la vita quando nel quarto set, avanti 21-17, abbiamo tenuto in vita le nostre avversarie concedendo loro di andare a conquistare la frazione ai vantaggi dopo aver subito un parziale che in quel momento della gara non è ammissibile».

«L'avvio del tie-break - continua il coach biancoblù - è stato da dimenticare, tanto da costringermi sul 4-0 per le padrone di casa a chiamare un timeout e cercare di dare una svegliata alle ragazze con una sfuriata. A quel punto siamo riusciti a rientrare e andare sull'8-6 per noi al cambio campo. Abbiamo anche provato a scappare via ma Certosa è riuscita a rintuzzare il nostro tentativo di fuga e con qualche nostro errore di troppo a guadagnarsi ben due mach ball. Alla fine veniamo via da Pavia con due punti dopo aver rischiato di regalare alle padrone di casa la gioia del primo successo stagionale. Prendiamo questa vittoria come un valore aggiunto per la nostra classifica e un trend in miglioramento, che però non ci permette ancora di vedere la linea di galleggiamento che porta alla salvezza. Dobbiamo però essere assolutamente consapevoli del fatto che se oggi possiamo accontentarci di questi due punti invece che del risultato pieno, non potrà certo essere sempre così, perché sul lungo termine questi risultati potrebbero non essere sufficienti per raggiungere la salvezza. Occorre quindi una sterzata che ci permetta di incamerare i tre punti non solo contro le squadre che lottano con noi per la permanenza in questa categoria ma anche contro formazioni più attrezzate, come abbiamo fatto con Chieri».

CERTOSA VOLLEY ASD - BONPRIX TEAMVOLLEY 2-3

Parziali: 25-16, 20-25, 23-25, 25-23, 16-18

TeamVolley: Boggio 7, Diego 12, Peruzzo 18, Filippini 14, Biasin 9, Galliano 7, Cimma (L), Valsecchi ne, Levis, Riccardi ne, Boglio ne, Zatta, Spinello (L2) ne. Allenatore: Fabrizio Preziosa. Assistente: Paolo Salussolia.