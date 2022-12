Natale in Coro a Casapinta, è partito il conto alla rovescia (foto di repertorio)

Quattro cori uniti per la celebrazione del Natale. È l'iniziativa in programma sabato 17 dicembre, alle 21, nella chiesa di San Lorenzo, a Casapinta. Al concerto (ad ingresso libero) prenderanno parte: il Coro Accordi in Valle diretto da Enrico Berardi, il Coro Monte Mucrone diretto da Guido Bertone, la Cantoria Parrocchiale e la Corale di Casapinta, dirette rispettivamente da Chiara Scalabrino e Bruno Giacomini.