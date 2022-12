Biella, dimissioni dalla carica di consigliere comunale per Alessandro Vignola

Riceviamo e pubblichiamo:

“Con la presente rassegno, con effetto immediato, le dimissioni dalla carica di cui in oggetto. In questi giorni ho preso una decisione importante che riguarda il ruolo istituzionale che svolgo per la nostra città. Com'è noto, nel 2019, sono stato eletto consigliere comunale tra le fila della Lista Civica Corradino Sindaco con una grandissima manifestazione di fiducia da parte degli elettori. Per circa 3 anni e mezzo ho svolto il ruolo di consigliere comunale e vice presidente della 5° commissione . Ammetto che è una scelta difficile e combattuta, perché non posso dimenticare di essere stato eletto con tantissime preferenze e per me è stato un onore ed una forte chiamata al senso di responsabilità. Ormai sono passati tre dei cinque anni del mandato elettorale e penso che i tempi possano essere maturi per questa decisione; con le mie dimissione un altro cittadino, già candidato nella lista Civica Corradino Sindaco , potrà entrare a far parte del Consiglio Comunale e far sentire la propria voce, ovvero quella dei cittadini, in Aula. Non posso far altro che rivolgere un grande augurio a chi prenderà il mio posto in consiglio comunale; sono sempre più convinto che il progetto del nostro gruppo politico è valido e, puntando esclusivamente all'interesse collettivo, andrà avanti ancora a lungo. Perché tanto c’è da fare per la nostra Città”.