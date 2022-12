Club Oltre: i prossimi incontri a Biella

Dopo l'incontro di apertura con Alan Friedman, lo scorso ottobre, entra nel vivo la seconda edizione del Club Oltre, l’iniziativa dell’Unione Industriale Biellese dedicata agli imprenditori biellesi aderenti, che ha come principale obiettivo quello di fornire occasioni di incontro e confronto con imprenditori di rilievo nel contesto nazionale ed internazionale per "accendere" intuizioni e declinarle in strategie aziendali concrete.

Sono 4 gli incontri di questa seconda edizione del Club Oltre: a dialogare con i protagonisti sarà Catia Barone, moderatrice e fil rouge di questa seconda edizione, che evidenzierà i concetti salienti e le implicazioni concrete per la gestione d'impresa, oltre a facilitare il dialogo con gli imprenditori presenti.

I prossimi appuntamenti

9 febbraio 2023 Andiamo OLTRE con Franco Gussalli Beretta, presidente di Fabbrica d'armi P. Beretta Spa, che dialogherà con gli imprenditori del Club Oltre sulle strategie e le azioni intraprese per consentire alla più antica fabbrica d'armi del mondo, fondata nel 1526, di mantenere un ruolo di leadership a livello globale.

23 marzo 2023 Andiamo OLTRE con Cristina Bombassei Tiraboschi, Consigliere di Brembo Spa, con cui sarà possibile confrontarsi sulle strategie aziendali adottate per trasformare una piccola officina meccanica in leader mondiale nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi frenanti. Un'azienda B2B con un brand richiesto dai consumatori finali.

13 aprile 2023 Andiamo OLTRE con Stefano Viganò, Managing Director di Garmin Italia Spa, che porterà la sua esperienza aziendale di ricerca, in particolare nell'ambito dell'intelligenza artificiale, di attenzione al prodotto, di cura dei talenti e di diversificazione, con una gamma di prodotti che spazia dai wearable all’outdoor, dal fitness all’aeronautica, dalla nautica all’automotive.

18 maggio 2023 Andiamo OLTRE con Roberta Ceretto, presidente di Ceretto Aziende Vitivinicole Srl, un brand conosciuto a livello internazionale che, tramite la diversificazione e la valorizzazione del territorio, ha saputo andare oltre al motivo per cui è stato creato.

Come partecipare al Club

