Scontro auto-moto all’incrocio di Vigliano, un centauro finisce all’ospedale

Non sono al momento note le condizioni di salute del motociclista rimasto ferito in un incidente stradale. Il fatto è avvenuto poco dopo le 18 di oggi, 11 dicembre, all’incrocio tra via Umberto e Corso Avilianum, a Vigliano Biellese. Coinvolte, per cause ancora da accertare, un’auto e una moto.

Ad avere la peggio proprio il centauro, immediatamente soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Ai Carabinieri, presenti sul posto, il compito di stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il personale della Sicurezza Ambiente ha invece provveduto a ripristinare il luogo del sinistro.