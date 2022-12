Ne era stata denunciata la scomparsa da Viverone lo scorso 9 dicembre. Si erano da subito attivati i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e le unità cinofile di Volpiano.

Ora, dopo quasi due giorni di apprensione, è stato ritrovato l’uomo del 1975 in buone condizioni di salute dai Carabinieri di Oulx in Sauze d’Oulx, nella Val di Susa, presso la seconda abitazione della sua famiglia. L’allarme era stato lanciato nella mattinata di venerdì, come riportato in un precedente articolo.