Biella, al via visite alla Sinagoga del Piazzo

Chanukkà è conosciuta anche come la festa del miracolo dell’olio: quando dopo una strenua battaglia, il 25 di Kislev (165 a.e.v.), il Tempio fu riconquistato, e si doveva procedere alla sua riconsacrazione. Nel Tempio però fu trovata una sola ampolla di olio puro recante il sigillo del Sommo Sacerdote. Per la preparazione di olio puro (viene considerato olio puro quello raccolto dalle prime gocce della spremitura delle olive) occorrevano otto giorni. Nel trattato talmudico di Shabbat si legge del grande miracolo che occorse: l’olio che poteva bastare per un solo giorno, fu sufficiente per otto giorni, dando così la possibilità ai Sacerdoti di prepararne dell’altro nuovo. In ricordo di quel miracolo, i Saggi del Talmud istituirono una festa di lode e di ringraziamento al Signore che dura appunto 8 giorni: Chanukkà che letteralmente, significa “inaugurazione La festa ebraica di Chanukkà è vicina: secondo il calendario di quest’anno avrà infatti luogo tra domenica 18 e lunedì 26 dicembre.

Come di consueto, la Comunità Ebraica di Vercelli assicurerà le accensioni pubbliche all’aperto presso la Sinagoga di via Foa. Ma quest’anno la prima accensione avrà un programma più articolato, sia per recuperare il senso comunitario allargato della festa dopo due anni di emergenza pandemica, sia per inserirsi nel più ampio progetto Ogni “Giorno è Memoria” che sta impegnando la Comunità ormai da tutto il 2022 e che è sostenuto da Fondazione CR Vercelli, Fondazione CRT e dalla Regione Piemonte.

Per l’occasione, domenica 18 dicembre sarà possibile visitare la Sinagoga del Piazzo a Biella al mattino, con due appuntamenti guidati alle 10 e alle 11. Mentre nel pomeriggio, a Vercelli, sarà proposta la visita guidata della Sinagoga illuminata dalle suggestive menoroth interne alle ore 16.30. A seguire, i partecipanti potranno condividere con la Comunità la prima accensione esterna al tempio e saranno infine invitati ad una degustazione dei piatti tipici di Chanukkà in via Foa 70, nella Sala Foa, il luogo dove per molti anni, all’indomani dell’apertura del Collegio Foa di Vercelli, sono stati distribuiti i premi di merito agli studenti, dove si sono svolte assemblee comunitarie, dove hanno studiato alcuni gli ebrei vercellesi tra i più prestigiosi dell’Ottocento e del Novecento italiano. Per partecipare alle visite della Sinagoga del Piazzo, al mattino, non è necessaria la prenotazione.

Per il programma pomeridiano a Vercelli la prenotazione è obbligatoria, essendo i posti limitati. Maggiori info e conferme di presenza alla mail segreteria.comunitaebraicavc@gmail.com.