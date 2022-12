Vigili del Fuoco di Cossato: "Quasi 600 interventi per il distaccamento, serve l'aiuto di tutti i sindaci" FOTOGALLERY e VIDEO

28 unità operative di cui 5 capisquadra volontari e 543 interventi nel 2022 ad oggi, sono i numeri che rendono il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cossato tra i primi dieci in Piemonte. A seguito del concorso pubblico, per il reclutamento di 300 unità dei vigili del fuoco permanenti, 5 volontari attivi a Cossato lasceranno il distaccamento per intraprendere il percorso formativo da effettivi.

Sul territorio di Cossato sono stati svolti 127 interventi; il secondo comune per numero di interventi è stata Biella con 78. I restanti interventi si distribuiscono su tutto il territorio Biellese. Degni di nota sono stati alcuni interventi svolti nella provincia di Vercelli nei comuni confinanti alla nostra provincia, grazie alla cooperazione tra il comando di Biella e Vercelli.

"Il distaccamento necessita del sostegno di tutti i Sindaci del territorio - ha commentato Alessandro Corrias, capo distaccamento - serve migliorare la sede che oltretutto è stata in parte danneggiata durante l'ultimo evento alluvionale, serve migliorare le attrezzature, serve conoscere e comprendere il grande lavoro dei volontari che con dedizione e spirito di sacrificio dedicano tempo tolto alle famiglie per intervenire sul territorio e aiutare i cittadini in difficoltà"

"Il Comune di Cossato riconosce l'importanza del distaccamento sul territorio ed è pronto a sostenerlo - ha detto Enrico Moggio, Sindaco di Cossato - nostro compito sarà quello di sensibilizzare tutti i colleghi dei comuni interessati affinchè i volontari possano lavorare utilizzando logistica, mezzi e attrezzature efficienti".

Terminato il momento dei saluti, volontari e invitati si sono trasferiti in Chiesa per la funzione della Messa celebrata da Don Fulvio che ha così commentato durante l'omelia: "Siete importanti per il nostro territorio e il vostro impegno non è semplice. Per questo diciamo grazie e sosteniamo questo impegno con la preghiera a Santa Barbara, vostra protettrice".

Il Saluto all'amico e collega Cristian Scagliotti, scomparso nel 2017, che riposa nel cimitero di Candelo, ha concluso la cerimonia ufficiale seguita da un momento conviviale, coi volontari sempre pronti però ad indossare il casco e salire sui mezzi nel caso di emergenza e richiesta di intervento.