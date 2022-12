Candelo, nuovo presidente al Circolo San Lorenzo: il grazie del Comune a Roberto Pozzo

Nei giorni scorsi, per il Circolo San Lorenzo di Candelo, è stato il giorno del passaggio del testimone tra Claudio Prina Mello, neo presidente, e Roberto Pozzo, storica guida da tantissimi anni. A lui il sindaco Paolo Gelone ha voluto dedicare queste parole: “Come amministrazione non potevamo non unirci ai saluti e agli auguri. Al servizio del Circolo e di tutta la città, offrendo sempre un sorriso sereno, una disponibilità straordinaria, una dedizione per la sua San Lorenzo, capace di far risuonare non solo l'organo ma anche i cuori delle persone, un amore cristiano per gli altri così grande da abbracciare un paese intero. Grazie dal profondo del cuore da tutta la comunità candelese. Grazie Roberto, sono sicuro che tutti si uniranno per tributarti un ringraziamento grande quanto tutto l'impegno che in questi anni hai dedicato a San Lorenzo, a Candelo, alle feste e alle tradizioni del paese, ai bisognosi. Viva Candelo, che è grande e bella anche grazie a persone come te”.