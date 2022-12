Più di 120 moto agli Orsi con i Think Biker - FOTO e VIDEO

Più di 120 moto agli Orsi con i Think Biker - Foto Alessandro Bozzonetti per Newsbiella.it

Più di 120 moto si sono dare appuntamento oggi, domenica 11 dicembre, nel piazzale del Centro Commerciale gli Orsi di Biella per “Santa Lucia con i Think Biker”.

I Think Biker sono un gruppo di motociclisti, che, da quattro anni, collabora con questo evento promosso dagli Orsi, e a scopo benefico.

“Vogliano aiutare la Domus Leatitae – dice Claudio Andreotti, segretario dei Think Biker – e da quattro anni raccogliamo soldi per loro, che oggi hanno urgente bisogno di un sollevatore. Questa mattina abbiamo fatto un giro tra Benna, Vergnasco e Sandigliano. Questo pomeriggio lo abbiamo dedicato ai bambini con il giro in quod in sicurezza, la merenda, i gadgets in regalo, ed il laboratorio creativo dove i nostri animatori hanno truccato i bimbi e gli hanno aiutati a creare addobbi per l'albero di Natale”.

Nel video che segue il giro in quod