150 Babbi Natale in moto nel basso Biellese, tappa a Cerrione

Accolti stamani a Cerrione, e in molti paesi del basso Biellese, in Piazza Battaglione Aosta, 150 Babbi Natale in moto. “Sono arrivati sorridenti alle 11 e la nostra Pro Loco li ha accolto con bevande calde e panettoni – racconta il sindaco Anna Maria Zerbola - Le insegnanti delle scuole dell’Infanzia e della Primaria hanno esposto dolci e lavoretti fatti con amore dai bimbi e dai genitori. Bellissimo rivedere la piazza gremita di famiglie che, al giungere dei Babbi Natale, hanno tutti assaporato il sorriso dei più piccoli. Le offerte raccolte dalla Pro Loco sono state devolute al gruppo a favore della Domus Laetitia. Ringrazio tutte le insegnanti, la Pro Loco e tutti i genitori che hanno aderito all’incontro per condividere un momento di comunità”.