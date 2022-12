Caffè del Benessere, nuovo appuntamento in programma a Cossila

Giovedì 15 dicembre, dalle 15 alle 17 ci sarà un Caffè del Benessere a Cossila, presso il salone del Nuovo Oratorio della Parrocchia di Cossila San Grato in via Partigiani della Valle Oropa. L'argomento trattato sarà: "Ricerca di informazioni attendibili e veritiere in sanità", relazione della dr.ssa Roberta Maoret e del dr. Leonardo Jon Scotta della Biblioteca Biomedica Biellese - Fondazione 3Bi. Fino a pochi decenni fa le informazioni scientifiche in materia sanitaria erano reperibili solo da poche fonti sia per gli operatori sia per i semplici cittadini.

Un tempo andavano di moda le "Enciclopedie mediche" presenti negli scaffali delle abitazioni.... L'epoca internet ha fatto sì che si sia passati ad un eccesso di informazioni e i social hanno ulteriormente aperto questo "vaso di pandora" tanto che spesso alle notizie veritiere si associano falsità, le cosiddette fake-news o bufale. Nella relazione si cercherà di suggerire come muoversi in questo variegato mondo di informazione, social, ricerche fai da te affinchè sia possibile individuare le fonti informative più appropriate in campo sanitario perchè le fake news possono essere anche pericolose per la vita delle persone in quanto inducono a scelte controproducenti per la loro salute.

I Caffè del Benessere sono organizzati dall'Associazione ANZITUTTO che si avvale della fattiva collaborazione delle Parrocchie Valle Oropa, della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Cossila San Grato, Bar San Grato, Associazione Soggiorno Anziani Favaro, Auser Biella, Fondazione Biblioteca Biomedica Biellese 3Bi, CTV - Centro Territoriale Volontariato Vercelli Biella. Al termine della relazione, dopo eventuale discussione col pubblico, il tradizionale Caffè o bevanda. Per ulteriori informazioni Associazione Anzitutto 3461856912 o Biblioteca Biomedica Biellese 01515153132