Miagliano, fondi in arrivo: ecco i progetti per il 2023

Per il terzo anno consecutivo l’amministrazione del comune di Miagliano “incassa”, a seguito dell’ammissione a finanziamento di bando pubblico emesso dal Gal Montagne Biellesi, ulteriori risorse economiche destinabili alla promozione e sviluppo del territorio.

I fondi sono resi disponibili grazie al FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) programma di sviluppo rurale 2014 -2020; la linea specifica è preposta al finanziamento di infrastrutture turistico-ricreative ed informazione e più segnatamente al potenziamento delle infrastrutture per la fruizione escursionistica, ricreativa e a servizio dell’outdoor e della segnaletica informativa. Il nuovo progetto miaglianese prevede un investimento di 100.000 euro, di cui 90% finanziati a fondo perduto.

“Ancora una buona notizia – commenta il sindaco Alessandro Mognaz – che connota la qualità del nostro team, risultato peraltro avvalorato dal fatto che questa iniziativa è stata presentata in cordata, sotto un unico progetto ‘cappello’, con i comuni di Campiglia Cervo e Sagliano Micca, a loro volta ammessi a finanziamento. Queste sinergie continuano a dimostrarsi vincenti, oltre che rispondere agli obiettivi di sviluppo e promozione del patrimonio territoriale della nostra Valle del Cervo”.

La “triade” investirà complessivamente 300.000 euro nei rispettivi territori amministrativi, con interventi mirati e con un asse strategico comune: la valorizzazione di una serie di percorsi già inseriti nella Rete escursionistica del Piemonte. Protagonista di questa operazione sarà la rigenerazione di un itinerario, prossimo agli 8 km di lunghezza, che verrà denominato “Un sentiero, due plutoni, tre comuni “.

Il filo conduttore è individuato nelle peculiarità geologiche e geomorfologiche di questa parte della Valle Cervo, informazioni che prenderanno forma in 7 pannelli illustrativi dislocati lungo il percorso e che stimoleranno la diffusione della cultura sugli aspetti paesaggistici. L’itinerario sarà quindi in grado di accrescere le connessioni escursionistiche che esistono tra questi territori e su entrambi i versanti del Torrente Cervo; verranno concatenati anche gli itinerari e percorsi già presenti: l’itinerario “#Miaglianolandscape – Rapporto Uomo-Natura”, i percorsi ad anello che costituiscono il progetto “Sagliano in gamba” e gli itinerari siti in Campiglia Cervo “Banda Veja – Banda Soulia”.

“Oltre allo sviluppo di questa nuovo legame infraterritoriale e per ciò che concerne più specificatamente il nostro paese - conclude Mognaz - effettueremo operazioni di ampliamento e di miglioramento dell’accessibilità e servizi di spazi già sviluppati; la nostra priorità è infatti rafforzare aree che continuano a esprimere un buon appeal, quali il parco AnfiteatroP408, la palestra outdoor Gymnasiumland e l’itinerario Roggia”.

“Il 2023 si prospetta quindi come un anno foriero di molte novità tra le quali - anticipa il vicesindaco Mauro Vinetti - la creazione di un importante area destinata a sagrato ed in pertinenza alla chiesa di Sant’Antonio Abate”.