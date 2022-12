Castelletto Cervo, è polemica sul campo adiacente all'ex pizzeria

E' polemica a Castelletto Cervo sul campo, di proprietà comunale e sito in centro paese, adiacente all'ex pizzeria, che è stato oggetto di interrogazione da parte della minoranza in Consiglio Comunale formata da Enrico Fasano, Manuel Martinello e Alberto Gallotto.

“Il 30 settembre – dichiara la minoranza – abbiamo presentato un'interrogazione scritta all’Amministrazione per informarla sulle condizioni fatiscenti del campo, e della presenza di materiale dubbio. In risposta, le testuali parole del sindaco sono state: “l'intera area versa in condizioni fatiscenti da anni, l'area è delimitata e non si può accedere, il taglio dell'erba è stato effettuato ad ottobre, l'edificio e l'intera area saranno oggetto di riqualificazione e smaltiti tutti i materiali presenti””.

“A noi questa risposta sembra veramente incredibile. – continua la minoranza - Una domanda ci sovviene: il taglio dell'erba è stato fatto, ma stranamente dopo la nostra interrogazione? Un altro punto molto preoccupante è quando il sindaco dice che in futuro verrà riqualificata la zona e verranno smaltiti i detriti accumulati. Non sappiamo niente dell'inizio dei lavori. In quella zona c'è del materiale dubbio e, come abbiamo chiesto, dovrebbe essere immediatamente controllato dalle autorità competenti. Il Sindaco è il primo responsabile di salute e sicurezza dei cittadini, quindi deve comportarsi di conseguenza e fare controllare il materiale”.

La risposta a cui si riferisce la minoranza è stata data dal Sindaco Omar Giletti durante il Consiglio Comunale del 10 novembre. “La zona è in condizioni fatiscenti da 10 a 11 anni: non è un problema che abbiamo creato. – ribadisce il primo cittadino - L'Amministrazione sta risolvendo questo problema: il taglio dell'erba sui confini è stato fatto, e ci sarà un intervento di riqualificazione con i fondi per le zone degradate, per cui abbiamo già appaltato i lavori. Non abbiamo ancora la data di inizio lavori, ma tutto il materiale sarà smaltito in sicurezza appena inizieranno”.

La minoranza muove altre due obiezioni al Sindaco: “Non capiamo il protrarsi di questo problema tenuto conto che Giletti è in maggioranza da tanti anni. Inoltre, alcune persone hanno più volte cercato di parlargli ma il risultato è sempre lo stesso e nessuna azione è stata compiuta. Non capiamo l'atteggiamento di chiusura totale con noi e specialmente con i cittadini”.

“Nella scorsa legislatura – replica il Sindaco – io non mi occupavo della materia perchè ero assessore alla cultura. Quindi la minoranza dovrebbe domandare del protrarsi del problema al loro candidato primo cittadino nel 2021, che era il sindaco uscente. Quanto alle segnalazioni dei cittadini non ne ho ricevute sul campo in questione. Io invito i cittadini a venire in Comune a parlarmene per dare loro risposte e per trovare un confronto. Noi siamo sempre a disposizione ed in ascolto”.