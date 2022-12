Adunata Alpini: riproviamoci!

Peccato, non avremo nel 2024 l’Adunata nazionale degli Alpini. Il ballottaggio è stato fatale a Biella che ha perso con l’onore delle armi nei confronti della città veneta di Vicenza.

Verrebbe da dire spritz batte polenta concia, ma forse sarebbe meglio dire 33, come l’amaro degli alpini biellesi, e in questo caso l’amaro in bocca rimane perché sarebbe stata una bella vetrina per il nostro territorio. In rete il solito profluvio di commenti spesso negativi che imputano la sconfitta al territorio, alla politica, alla mancanza di infrastrutture, di alberghi ecc.

La realtà è molto più semplice da accettare: c’è stata una gara tra diverse realtà e l’esecutivo nazionale ha scelto sulla base delle proposte. Il fatto che si sia preparato un dossier, che sia stato analizzato e che abbia ricevuto voti vuol dire che il progetto era valido.

Alla sezione locale i complimenti per averci provato e un’esortazione: riprovateci, perché Biella ha tutte le carte in regola per ospitare eventi, smettiamola di dire che non siamo capaci: tappe del Giro d’Italia, adunata nazionale dei bersaglieri e tanti altri eventi nazionalpopolari sono stati realizzati anche qui, basta essere un po’ meno provinciali e più inclini a pensare in grande e poi l’aperitivo lo abbiamo inventato noi di Biella, mica i veneti.

Se lo spritz è del ventennio - tranquilli Mussolini non c’entra - stiamo parlando degli anni venti e trenta del secolo scorso, Carpano è venuto ben prima, addirittura prima di Napoleone (1786) quindi volta prossima mettiamo anche questa chicca, chissà che i decisori finali non ci prendano in considerazione.