Un lettore denuncia: “Di ritorno da Baraggia trovato cofano dell’auto vandalizzato”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Volevo portare a conoscenza quanto mi è successo oggi . Questa mattina, visto la bellissima giornata e neanche troppo fredda, in compagnia di mia moglie e della nostro cane abbiamo deciso di fare una passeggiata nella riserva della Baraggia di Candelo.

Verso le 10:30 parcheggiavamo la nostra macchina nel parcheggio che si trova a qualche centinaio di metri prima di Casina Foresto, a Mottalciata, da dove iniziavamo la nostra passeggiata e nello stesso punto si trovava parcheggiata un altra auto. Intorno alle 15:30 facevamo ritorno alla nostra auto e appena giunti vicino alla stessa trovavamo l'amara sorpresa: il cofano era stato vandalizzato con una chiave o un cacciavite.

Noi siamo appassionati di camminate ed è la prima volta che ci capita un fatto del genere, siamo stati in diversi posti anche fuori regione e non abbiamo mai avuto nessun problema, ci chiediamo il perché di questo gesto e per quale motivo”.