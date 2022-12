Rugby, Serie A G. 9, a Villa Carcina, la sfida a I Centurioni

Ancora una trasferta nel futuro prossimo di Biella Rugby, la penultima prima della pausa dedicata alle festività, che domani, domenica a Villa Carcina (Bs), sfiderà la seconda squadra del girone: I Centurioni. Per i prossimi avversari di Panaro e compagni, sei vittorie su sette partite giocate. Unica gara persa, quella contro i primi in classifica di Rugby Parabiago alla prima giornata di campionato.

Biella arriva da una serie di quattro vittorie consecutive e lo spirito con il quale affronterà l’impegno imminente è quello di sempre: si gioca per vincere, ma in questo caso, al di là del risultato finale, ci sarà il piacere di giocare su un campo molto bello all’interno di una struttura di tutto rispetto, opposti ad una squadra di valore allenata da Roberto Marchiori, già tecnico gialloverde per qualche stagione.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Andiamo ad affrontare la seconda squadra della classifica, allenata da Robi Marchiori, mio amico e grande tecnico con il quale ho condiviso la panchina di Ivrea e della Under 19 di Biella Rugby per un po’ di tempo, uno stimolo in più per affrontare la sua squadra, fare una bella figura e dare il massimo. Finora I Centurioni hanno disputato un grande campionato. Dotati di un grande pacchetto di mischia, giocano molto bene anche con i trequarti, quindi nulla di semplice, per giunta a casa loro. Un campo bellissimo sul quale sarà un piacere giocare. Affronteremo l’impegno con la voglia di dare il massimo e fare il risultato, ma consapevoli che sarà molto, molto dura. Noi ci stiamo allenando bene, la serie positiva di vittorie ci regala buone sensazioni. Andremo a Villa Carcina sereni e con tanta voglia di disputare una grande partita”. Kick off alle 14,30.