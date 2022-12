Marocco nella storia, battuto Portogallo ai Mondiali: la festa inizia anche a Biella FOTO e VIDEO

Marocco nella storia, 1 a 0 al Portogallo ai Mondiali: la festa inizia anche a Biella (servizio di A. Bozzonetti per newsbiella.it)

Il sogno continua. Il Marocco non smette di stupire e, al termine di una gara avvincente, supera il Portogallo col punteggio di 1 a 0 ai Mondiali di Qatar 2022. A regalare la vittoria il tocco decisivo di En Nesyri che vale una storica qualificazione alla semifinale del torneo: è, infatti, la prima squadra africana a raggiungerla.

Al fischio finale del direttore di gara, la festa ha avuto finalmente inizio, con striscioni, bandiere, cori da stadio, clacson in ogni angolo d’Italia. Anche a Biella la comunità marocchina si è riversata per strada e ha raggiunto Piazza Martiri per dare libero sfogo alla gioia. Tantissimi i tifosi presenti. Ora, il Marocco se la vedrà con la vincente tra Francia e Inghilterra.