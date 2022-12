Gli Angeli dell’acqua, 5 diplomati al corso assistente bagnanti

Cinque nuovi assistenti bagnanti diplomati nel corso “Gli Angeli dell’acqua”, slogan scelto dalla Federazione Italiana Nuoto per promuovere il corso assistente bagnanti per piscina. Si tratta di Mattia Ferro, Richard Elisa, Virginia Bonato, Jury Uliana, Giulia Cortese.

L’esame finale del corso promosso da In Sport si è svolto la scorsa settimana al centro sportivo Ermenegildo Zegna di Trivero, Valdilana. Docenti del corso gli allenatori di nuoto per salvamento In Sport Gabriele Pivano e Fabio Filippini.

Al progetto hanno aderito le Scuole Nuoto Federali di In Sport Biella piscina Rivetti e Valdilana, che negli ultimi anni ha formato decine di “Bagnini”. Tra i diplomati anche alcuni atleti della squadra agonistica di nuoto In Sport Rane Rosse.

Il corso era riservato ad allievi tra i 16 e i 65 anni. Le ore di formazione sono riconosciute come alternanza scuola lavoro e il brevetto è riconosciuto dalla International Life Saving ed è valido in Europa e nel Mondo, nei 113 paesi aderenti alla I.L.S.