Animazione musicale, una coppia di Biellesi protagonisti in Francia

Oggi, sabato 10 dicembre l'associazione culturale GRADAR, fondata in Costa Azzurra dalla coppia di Biellesi, Simona Grandin e Paolo Grava, si occuperà dell'animazione musicale dell'inaugurazione della nuova mediateca Charles Nègre di Grasse.

https://www.mediatheques.grasse.fr/agenda/a-venir/179-inauguration-de-la-mediatheque-charles-negre

A partire dalle 14 con l'inaugurazione e i discorsi ufficiali, prenderà il via un weekend all'insegna di spettacoli, concerti, visite guidate della mediateca e del quartiere.

Paolo Grava, dj di origine biellese, curerà le selezioni musicali che accompagneranno la giornata inaugurale, prendendo spunto dalla storia della città di Grasse e dal contesto multiculturale della regione delle Alpi Marittime.

La mediateca Charles-Nègre, progettata da Ivry Serres Architecture et Beaudouin Architectes, è situata nel centro storico della città di Grasse e ha vinto il prestigioso premio l'Équerre d'argent tra venti edifici in corsa nella cultura, gioventù e sport, maestria del lavoro.

Organizzata dalle riviste Le Moniteur Architecture e AMC, la quarantesima edizione è stata presieduta da Jacques Lucan, storico e teorico dell'architettura.

L'associazione culturale GRADAR ha in programma per 2023 una serie di eventi che coinvolgono diverse forme d'arte (musica, danza, teatro, moda, cinema, design, poesia) e si svolgeranno in luoghi insoliti tra Francia e Italia.