Forza Italia, pranzo di Natale con Pichetto e Pella

Domenica 18 dicembre è in programma il pranzo di Natale di Forza Italia alle 12.30 presso il Ristorante Sartoria di Biella. Saranno presenti Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto e il vice coordinatore regionale, nonché deputato, Roberto Pella.

"Sarà un’occasione - spiega il coordinatore provinciale di Forza Italia Alberto Fenoglio - per scambiare gli auguri natalizi con tesserati e simpatizzanti e per alcuni momenti di riflessione politica partendo dal l’importante ruolo di Forza Italia nel governo di centrodestra e quanto si può fare per il nostro territorio".