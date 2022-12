Con Fisar alla scoperta del vino del mese: Greco di Bianco Passito DOC 2018

L’azienda Agricola Lucà è alla seconda generazione e sono 2 dei 4 fratelli i responsabili del lavoro di custodia dei vitigni autoctoni e del territorio viticolo attraverso un patrimonio di competenze consolidato. La superficie vitata a Greco Bianco è di 6 ettari su terreni calcareo argillosi. Per la versione passita le uve, dopo la raccolta, vengono poste al sole per circa 8-10 giorni sui tradizionali graticci: solo al raggiungimento della giusta concentrazione di profumi e zuccheri potranno essere vinificate. Rese basse già in vigna ulteriormente ridotte dall’appassimento con rendimento intorno al 40% per l’unico passito calabrese a Denominazione di Origine Controllata. Oggi abbiamo deciso di presentare:

Greco di Bianco Passito DOC 2018

