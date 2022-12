Iniziative a Biella in occasione del centenario della nascita di Don Giussani

Comunione e Liberazione di Biella ha organizzato il 20 dicembre alle ore 21 al Palazzo Gromo Losa di Biella Piazzo, in occasione del centenario della nascita di don Luigi Giussani, un momento di riflessione a cui interverranno Sua Eccellenza Monsignor Edoardo Cerrato, Vescovo di Ivrea e Don Julián Carròn, docente di teologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Non solo: per l'occasione sarà allestita anche una mostra a pannelli che illustrerà le tappe salienti dell’avventura umana e cristiana di Don Giussani. Sarà esposta da venerdì 16 a giovedì 22 dicembre a Biella in Via S.Filippo 6, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30, con ingresso libero.