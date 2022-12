Corri Babbo, una camminata per le vie di Cossato aspettando il Natale (servizio di A. Bozzonetti per newsbiella.it)

Proseguono le iniziative di Natale a Cossato. Una bella giornata di sole ha accompagnato l’evento dal titolo Corri Babbo, camminata non competitiva andata in scena nel primo pomeriggio di oggi, 10 dicembre, per le vie del centro di Cossato. Buona la partecipazione, che ha visto la presenza di famiglie, giovani e rappresentanti dell’amministrazione comunale.