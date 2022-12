Images 2022, arriva la mostra di Fotoclub Biella

Apre oggi e sarà visitabile fino al prossimo 8 gennaio, al Museo del Territorio di Biella, la mostra fotografica collettiva di Fotoclub Biella dal titolo Images – Suggestioni. Ecco di cosa tratta: “I pensieri si rincorrono nelle nostre menti, noncuranti del tempo e dello spazio, indifferenti al vero e al sogno. Strumento di creazione, di logica e di emozione, l'idea ha radici molto profonde, nella memoria conosciuta, nelle sapienze ancestrali, nell'intuizione più sottile. Nel momento in cui la percepisci entra a far parte di te e diventa un mondo di possibilità: può essere immediatamente abbandonata, trasformata o sviluppata; può essere tradotta in parole, azioni, immagini. Immagine, parola che il fotografo associa alla creazione, alla sperimentazione, alla trasformazione di quel pensiero nel linguaggio degli occhi. Fa partire l'attenzione da un senso, per poi sviluppare un movimento interiore che raggiunge la mente, risveglia le emozioni, porta nuove idee. Fotoclub Biella presenta la mostra collettiva annuale Images, un percorso di suggestioni personali in cui è possibile muoversi tra paesaggi, ritratti, fantasie, minimalismi e sperimentazioni che ti invitiamo ad esplorare”.