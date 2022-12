Dal Nord Ovest - Auto si ribalta, bimbo di 2 anni fra i tre feriti

C'è anche un bambino di 2 anni tra i feriti in un incidente stradale verificatosi nella tarda mattinana di ieri sulla tangenziale di Novara, in direzione Laghi, poco dopo lo svincolo di Cameri. Un'auto su cui viaggiava un'intera famiglia di tre persone per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine si è ribalta.

Oltre al bimbo, anche il padre, di 38 anni, ha riportato ferite di media gravità, classificate in codice giallo. Meno preoccupanti le lesioni riportate dalla madre. I feriti sono stati soccorsi da un equipaggio del 118