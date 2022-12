Addio a Maria Bissacco, insegnante di soli 33 anni: lutto nel Vercellese

Lutto nel Vercellese e nel mondo della scuola per la morte di Maria Bissacco, 33enne docente di inglese al centro di formazione professionale Cnos Fap di Vercelli.La giovane insegnante, stimata e apprezzata per le sue doti umane e la professionalità, si è dovuta arrendere a una malattia che stava combattendo da tempo e che l'ha strappata agli affetti della famiglia.

Viveva a Quinto con il marito, anche lui insegnante, ma a Vercelli era molto conosciuta per la professione e per i legami con la città tanto che il funerale si svolgerà proprio in città, nella chiesa parrocchiale dei Salesiani di corso Randaccio, limitrofa al Centro di formazione nel quale la donna lavorava.A ricordarla, con affetto e rimpianto, sono i colleghi del Cnos Fap che invitano alunni e genitori a partecipare ai momenti di preghiera che si svolgeranno nella parrocchia dei Salesiani al Belvedere venerdì 9 dicembre alle 17,30 per la recita del rosario e sabato 10 dicembre, alle 15 la celebrazione dell'Eucarestia di commiato.

Dopo le esequie la celebrazione si concluderà al cimitero di Quinto Vercellese dove la giovane insegnante sarà sepolta.Lascia il marito Carlo Michelone, la mamma Margherita e il papà Sandro, la cognata Daniela con la famiglia e tanti amici che, increduli, si stanno stringendo al dolore della famiglia.