All'arrivo dei Vigili del Fuoco, questa sera intorno alle 20.30, a Castelletto Cervo nella strada che porta al cimitero, il conducente dell'auto finita nel fossato era già stato prelevato dai sanitari del 118 per il trasporto in ospedale. I soccorritori, dopo aver messo in sicurezza il mezzo, hanno atteso sul posto le Forze dell'Ordine per gli accertamenti riguardanti dinamica e identità della persona coinvolta.