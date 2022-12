Saranno da accertare le cause dell’incidente autonomo avvenuto intorno alle 17.30 di oggi, 10 dicembre, in prossimità del cimitero di Tollegno. Sembra, stando alle prime informazioni raccolte, che l’auto si sia capottata. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche la Polizia per i rilievi e i sanitari del 118 per la prima assistenza al conducente del mezzo. Di quest’ultimo non si conoscono ancora le condizioni di salute.