Anziana trovata senza vita in casa, tragedia a Biella (foto di A. Bozzonetti per newsbiella.it)

Dramma a Biella nella prima mattinata di oggi, 10 dicembre. Stando alle prime informazioni raccolte, una donna di 85 anni è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione.

Una volta lanciato l’allarme si sono precipitati sul posto i Vigili del Fuoco, assieme al personale sanitario del 118 che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sembra che la morte sia sopraggiunta per cause naturali. Presenti anche il medico e i Carabinieri per gli accertamenti di rito.