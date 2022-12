A Callabiana la magia dei presepi conquista i visitatori ad ogni Natale (foto e video di A. Bozzonetti per newsbiella.it)

Ogni Natale, da 27 anni, tantissimi visitatori scelgono di raggiungere il piccolo centro di Callabiana per assistere al Presepe meccanico e ai tantissimi esemplari distribuiti in tutto il paese.

Questa mattina il quotidiano Newsbiella.it si è recato sul posto per documentare il lieto evento. Ai nostri taccuini ha parlato Giampaolo Gibello, uno degli organizzatori e artefici della rassegna: “Edizione dopo edizione ci siamo sempre di più ingranditi, come il numero delle persone provenienti da ogni parte d’Italia, giunti a Callabiana per immergersi nella magia dei presepi. Quest’anno ne sono presenti ben 140, dislocati su due differenti percorsi”. Ricordiamo che è possibile visitarli fino al 13 gennaio.