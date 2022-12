Sistema di videosorveglianza a Biella, posa dei nuovi apparecchi nelle prossime settimane

Ci siamo quasi: a inizio anno è prevista la posa del nuovo sistema di videosorveglianza a Biella. E il Comune si è già detto pronto a valutare alcuni correttivi richiesti dalla Prefettura.

Il 3 maggio era scaduto il termine per presentare le offerte per partecipare al bando relativo al nuovo sistema, e nelle settimane successive, la riorganizzazione, l'adeguamento, la gestione e la manutenzione del sistema di videosorveglianza urbana e di controllo accessi in ZTL del territorio comunale, sono state aggiudicate a una ditta biellese. A vincere il bando era stata una ditta biellese, che provvederà anche alla fornitura e installazione di apparecchiature attraverso formula di noleggio decennale e con servizio di manutenzione per tutta la durata dell'appalto. Il valore della procedura ammonta a 1.792.483 euro.

“Ci siamo quasi finalmente – spiega l'assessore alla Sicurezza Giacomo Moscarola - . La Prefettura ci ha chiesto di rivedere la posa in alcuni punti, e se è possibile lo faremo. Si tratta di cambiamenti dovuti al fatto che da quando è stato redatto il bando è passato del tempo ed è naturale che alcuni punti magari necessitano di un maggior controllo rispetto ad altri”.

Per la videosorveglianza urbana e rilievo targhe sono stati identificati 53 punti di ripresa, in parte già presenti e facenti parte dell'attuale impianto di sorveglianza, in parte nuovi e oggetto dell'ampliamento del sistema. Tali punti potranno presentare sistemi di videosorveglianza urbana, eventualmente integrato con sistema di rilievo targhe e sarà dotato di una propria alimentazione e di una connessione alla rete dati per inviare le immagini al videoserver, ubicato nella sede della Polizia Locale in via Tripoli. Nove saranno invece gli ingressi alla città dove avverrà la lettura puntuale della targa. Le informazioni inviate consentiranno un immediato controllo per verificare se il veicolo risulta mancante di regolare copertura assicurativa, revisione, ovvero se è sottoposto a sequestro, se è stato rubato o se compaia nella "black list" delle Forze dell'Ordine.