Boom di visite al Ricetto di Candelo, quasi 40mila presenze al Borgo di Babbo Natale in 4 settimane FOTO

Quasi 40mila presenze in 4 weekend, con visitatori provenienti da tutto il Biellese e da diverse regioni d’Italia. Sono i numeri incredibili del Borgo di Babbo Natale, realizzato dalla Pro Loco di Candelo, con la collaborazione e il patrocinio del Comune. Un evento ricreato nel magico borgo medievale del paese, che anche oggi ha visto la presenza di giovani e tantissime famiglie.

Per il presidente della Pro Loco Cristian Bonifacio il bilancio è più che positivo, come dichiarato ai taccuini di Newsbiella.it: “Alla vigilia dell’ultima giornata, in programma domani, 11 dicembre, siamo abbondantemente soddisfatti. Siamo vicini alle 40mila presenze, non possiamo che essere comprensibilmente felici; inoltre, arrivando da un Candelo in Fiore ancora condizionato dal post Covid, il Borgo di Babbo Natale conferma la validità delle nostre scelte ed è una risposta, forte e chiara, a tutte quelle considerazioni, spesso affrettate e poco puntuali, che vengono dette senza conoscere la macchina organizzativa di tali eventi. Sicuramente un mese impegnativo ma riempie il cuore vedere questo successo sia come comunità di Candelo sia come territorio biellese”,