Alpini, è il grande giorno: Biella in lizza per l’Adunata 2024 (foto di repertorio)

Sono quattro le città in lizza per ospitare l’Adunata nazionale del 2024: Biella, Modena, Viareggio e Vicenza. Tra qualche la decisione finale: il Consiglio Direttivo Nazionale voterà la località preferita e l’annuncio verrà dato in diretta streaming – approssimativamente attorno alle ore 12-12:30 – dal presidente nazionale Sebastiano Favero.