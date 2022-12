Adunata 2024, Moscarola: “Peccato, ma grazie a Fulcheri e staff per impegno. Viva gli Alpini”

“È un vero peccato che l’adunata nazionale Alpini 2024 sia stata assegnata a Vicenza. Il nostro territorio avrebbe avuto grandi benefici nel caso l‘adunata si fosse svolta in città! Detto ciò voglio ringraziare Marco Fulcheri e tutto il suo staff per l’impegno e la dedizione messi in campo in questi anni! W gli Alpini sempre!”. Lo scrive, poco fa, sui propri canali social il vicesindaco di Biella Giacomo Moscarola.