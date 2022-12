Una lettrice: "Continui incidenti dovuti all'attraversamento di animali selvatici, perchè non si fa nulla?"

Buona sera. Sono una lettrice di newsbiella.it. e ultimamente continuo a leggere di incidenti dovuti all' attraversamento di animali selvatici. Cervi. Cinghiali... Caprioli.

Faccio quella strada per lavoro ogni giorno. 6 giorni a settimana. È buia. Gli automobilisti non rispettano i limiti, ma anche rispettandoli colpire qualcosa a 90 all' ora è pericoloso. Oltre che un danno economico.

Io sono un' animalista e mi dispiace vedere queste creature uccise. Possibile che non sono capaci a mettere delle reti nei lati della super? Perché nessuno fa niente? È vergognoso.

Un anno fa una mattina alle 6 mentre ero nella zona di Cerreto mi sono trovata un cavallo sulla strada. E un altra volta un cane. Volpi. Tassi. D' inverno è totalmente al buio. Non si vede nulla. Non capisco perché non fanno nulla.