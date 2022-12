Gara Interregionale AICS, Ippon 2 sul podio

Il 26 e 27 novembre al Palafijlkam del Lido di Ostia si sono svolti i Campionati Italiani FIJLKAM per Rappresentative Regionali a cui ha partecipato, convocato dallo Staff Tecnico del CTR Piemonte, l’atleta della Ippon 2 Filippo Mosca (Campione Italiano Esordienti 2021) per gareggiare nella categoria Under 18, 68 kg.

Mosca, classificatosi al quinto posto, ha sostenuto buone prove arrivando a disputare la finale per la medaglia di bronzo fermandosi contro il rappresentante della Toscana. Il D. T. dell’Ippon 2 Feggi Maurizio si ritiene soddisfatto dell’ottimo risultato raggiunto considerando che l’atleta biellese ha da poco compiuto i quattordici anni ed era tra gli atleti più giovani della sua categoria. La squadra Piemontese grazie agli eccellenti risultati di tutti componenti ha conquistato il 2° posto nella categoria Over 18 e il 3° posto negli Under 18.

Il primo fine settimana di dicembre ha visto impegnato il gruppo dei più giovani dell’Ippon 2 al palazzetto Le Cupole di Torino per la Gara Interregionale AICS. I ragazzi, guidati dall’Allenatore Thomas Taglioretti e dall’Aspirante Allenatore Alessandro Demargherita, hanno dato il massimo per mettersi alla prova e vincere i combattimenti, tanto che tutti sono saliti sul podio conquistando, nelle rispettive categorie di età e peso, i seguenti risultati: 1º Lorenzo Budroni, 1º Lunghi Tommaso, 1ª Magliola Francesca, 1º Marinone Lorenzo, 1ª Nicastro Beatrice, 1ª Zanetti Bianca, 2º Cardinale Ludovico, 2º Curtolo Lorenzo, , 2ª Trotto Zoe, 3ª Giacobbe Giulio 3º Monteleone Mattia.