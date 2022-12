A Dorzano torna l'Olimpia Trail alla 10°edizione

Dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, torna l'evento organizzato da Olimpia Runners, con il suo percorso che si snoda sulle colline moreniche di Dorzano, Salussola, Roppolo, Viverone e Zimone, costeggiando il Lago di Bertignano, tra boschi, vigneti e frutteti, su carrerecce e sentieri.

Domenica 11 dicembre a Dorzano si correrà la 10° edizione Olimpia Trail con due percorsi, Gara Podistica Competitiva su percorso di km 19 e Camminata Ludico Motoria di km 7,5. Il brutto tempo dovrebbe anche concedere una tregua e regalare una bella giornata di sole, secondo le previsioni meteo.

Ritrovo: ore 8:00 presso il Centro Polivante di Dorzano, sito in via Salione 1 - Dorzano (BI); Iscrizioni: Online a partire da martedì 1 novembre 2022 ed entro il 7 dicembre 2022 tramite la piattaforma Enter S.r.l. servizio E-cronowww.enter-world.it/e-crono possibili iscrizioni sul posto il giorno della gara con maggiorazione di € 5.

Quota € 22,00 per la corsa competitiva di 19 km dislivello 400 mt. D+ 90% sterrato 10% asfalto (giubbino antivento ai primi 200 iscritti); € 7,00 per la camminata ludico motoria di km 7,5 dislivello 200 mt. D+ 80% sterrato 20%asfalto (con servizio cronometraggio per i soli pre-iscritti e pacco gara). Partenza: ore 9:30 corsa competitiva di 19 km, ore 9:35 camminata ludico motoria 7,5 km per ragioni di sicurezza NON sono ammesse partenze anticipate. • per la competitiva: possono partecipare tutti i tesserati FIDAL; i tesserati di EPS firmatari di Convenzione e i possessori di RUNCARD dovranno presentare il proprio tesserino e il certificato medico d'idoneità in corso di validità. • La camminata ludico motoria è aperta a tutti.

A.s.d. Olimpia Runners, in occasione della decima edizione di Olimpia Trail aderisce al progetto di EsercitoDiCuori ODV "faibattereilmiocuore" destinando 50 centesimi ad iscritto per il sostegno all'acquisto dell'apparecchio.

Per info Marangon Gino responsabile 3515148450, Enrico 3357891572