Incidente sulla superstrada, due automobili coinvolte, una persona in ospedale

Incidente sulla superstrada nel pomeriggio di oggi venerdì 9 dicembre intorno alle 17,30 poco prima dello svincolo di Vigliano, in direzione Cossato. A rimanere coinvolte sono due automobili.

Resta ancora da chiarire la dinamica dell'incidente ma a seguito del violento impatto un'automobile ha finito la sua corsa nello spartitraffico che separa le carreggiate, e una persona è stata trasportata in ospedale.

Sul posto al momento ci sono ancora i Vigili del Fuoco, il 118 e la Polizia Stradale.

Attenzione alla viabilità per via degli importati rallentamenti in entrambi i sensi di marcia.