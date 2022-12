Cravacuore, si ribalta con il furgone e chiama i soccorsi, FOTO

Era a bordo del suo furgone, quando il mezzo si è ribaltato, è finito in un fossato e non riusciva più ad uscire. A quel punto ha chiamato i soccorsi, senza però sapere il punto esatto in cui si trovava, che una volta raggiunto lo hanno portato in salvo non senza difficoltà.

E' quanto è accaduto nella tarda serata di oggi venerdì 9 dicembre a un uomo lungo la strada a Crevacuore, nei pressi del bocciodromo, che è stato ritrovato e tratto in salvo dai Vigili del Fuoco che hanno individuato il mezzo grazie alla luce dei suoi fari. Una volta che lo hanno individuato, hanno estratto il conducente tagliando le lamiere della portiera.

L'uomo è stato ora affidato alle cure del 118 e portato in ospedale.

Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.