Scuola, settimana di Open Day a Biella

La prossima sarà una settimana di Open Day nelle scuole di Biella.

Si parte lunedì 12 dicembre alla Scuola Primaria del Borgonuovo (via Friuli) dalle 18 alle 19. Martedì 13 tocca alla Scuola dell'Infanzia del Villaggio Sportivo (in via Trivero) sempre dalle 18 alle 19. Stesso orario anche mercoledì 14 dicembre alla Scuola dell'Infanzia Cerruti (via Addis Abeba).

Giovedì 15 dicembre è la volta della Scuola Secondaria di Primo Grado Marconi (via Addis Abeba) dalle 18 alle 19:30. Venerdì 16 tappa alla Secondaria Salvemini dalle 18 alle 19:30 (via Carso).

Sabato 17 dicembre si torna alla Scuola Primaria, quella del Villaggio Lamarmora (via Graglia) dalle 10 alle 11. Ultimo Open Day lunedì 19 alla Primaria Collodi (via Zara) dalle 18 alle 19.