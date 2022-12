La prima sede della Sezione di Biella dell'Associazione Nazionale Alpini fu fondata il 9 dicembre 1922 a Biella, in via Italia 40, dove oggi, venerdì 9 dicembre, alle 18, si terrà la cerimonia di scoprimento della targa in ricordo del luogo della fondazione.

L'evento chiude le manifestazioni per il Centenario della Sezione di Biella.