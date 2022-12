Biella, ex funicolare bloccata, i commercianti: "Capita spesso quando nevica"

Ancora un disservizio nella mattinata di oggi venerdì 9 dicembre al Piazzo per via della ex funicolare. Il servizio al momento è infatti interrotto e le serrande sono giù, senza avvisi di nessun genere.

"Forse è questa piccola nevicata - commentano i commercianti - . Tutte le volte che cadono due fiocchi il servizio si ferma. Solo che è un peccato perchè quando capitano queste cose non ci sono mai i bus sostitutivi e tante volte dobbiamo farcela a piedi".