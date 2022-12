Sciopero del 15 dicembre, a rischio i servizi Asl

Le Organizzazioni Sindacali CGIL Piemonte e UIL Piemonte hanno proclamato uno sciopero generale regionale di 24 ore dei settori privati e pubblici per il giorno 15 dicembre 2022 (intera giornata lavorativa).

Allo sciopero hanno aderito le Organizzazioni Sindacali NidiL CGIL e UIL Temp in rappresentanza dei lavoratori in somministrazione (4 ore ad inizio turno di lavoro). Si rende noto, pertanto, che nel corso del suddetto sciopero potrebbero non essere garantite, presso l'ASL BI di Biella, le prestazioni che non rivestono carattere di urgenza.