Atap, modifica dei Servizi di Linea per il Ponte dell’Immacolata

Nei giorni Giovedì 08 Dicembre, Venerdì 09 Dicembre e Sabato 10 Dicembre Atap informa che, come programmato dal Calendario Scolastico della Regione Piemonte, in concomitanza del ponte dell’Immacolata Concezione i servizi di Linea subiranno modifiche e verranno effettuati con le seguenti modalità:

Giovedì 08 Dicembre Saranno in vigore i servizi dei Giorni Festivi, Venerdì 09 e Sabato 10 Dicembre Saranno in vigore i servizi dei Giorni non Scolastici.